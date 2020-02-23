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23 февраля • обновлено в 15:39
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Пидгрушную наказали на чемпионате мира по биатлону

6.2т
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Женским масс-стартом на 12.5 км в итальянском Антхольце продолжился 54-й чемпионат мира по биатлону. Единственная представительница Украины Елена Пидгрушная заняла 24-е место, получив штраф.

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная

Наша олимпийская чемпионка сделала в гонке ставку на точную стрельбу, и до пятого выстрела первой стойки эта тактика работала. Стараясь экономить силы наша соотечественница продемонстрировала идеальную стрельбу на огневых рубежах лежа. Стойка вышла не такой идеальной, что лишило украинку шансов на высокую позицию.

На последнем огневом рубеже Елена не пошла на штрафной круг, за что ее наказали двухминутным штрафом. Это откинуло спортсменку на 24-е место.

"На выходе со стрельбища с меня слетели очки. В суете я начала их поправлять, потом возникла проблема с палками. Под мостом мне тренеры стали кричать "ты десятая", а я понимаю, что не могу быть на таком высоком месте. И тут до меня дошло, что я не отмотала штрафной круг. Это впервые со мной за 20 лет", - прокомментировала инцидент биатлонистка.

Напомним, что 25 января международный союз биатлонистов аннулировал результат сборной Украины по биатлону в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке из-за нарушение правил техники безопасности Пидгрушной на огневом рубеже.

Результаты чемпионата мира по биатлону

Результаты чемпионата мира по биатлону

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Виты Семеренко и Елены Пидгрушной завоевала бронзовую медаль в эстафете 4х6 км.

Ранее гостиничные номера биатлонистов сборной России в Италии, где проходит чемпионат мира, в субботу, 22 февраля, обыскала местная полиция.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Елена Пидгрушная
Место
Италия Антхольц
Тег
Сборная Украины по биатлону
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