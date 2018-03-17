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На Кубке мира по биатлону завершилась женская эстафета: результат Украины

12.4тЧитать новость на украинском

В норвежском Холменколлене женской эстафетой продолжился 8-й этап Кубка мира по биатлону. Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Виты и Вали Семеренко, а также Юлии Джимы заняла восьмое место.

Наши биатлонистки уверенно начали гонку. Анастасия Меркушина допустила лишь один промах и уверенно держалась в десятке, но серьезно "провиснув" на последнем круге перед передачей эстафеты, отправила Виту Семеренко в бой 11-й, с отставанием в 39 секунд.

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32-летняя сумчанка свой этап провалила, закрыв 10 мишеней 15 выстрелами, потратив на все целую минуту и увеличив разрыв с первым местом до 1:40.4.

Валентина Семеренко за счет уверенной стрельбы подтянула нашу команду на 6-ю позицию.

Юлия Джима чуда совершить не смогла и сделала два промаха в ключевой момент на стойке, в итоге проиграв Польше борьбу за 7-ю строчку.

Программа этапа продолжится мужской эстафетой. Начало 18 марта в 15:45.

Напомним, что накануне Юлия Джима завоевала "серебро" в спринте.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Анастасия МеркушинаВита СемеренкоВаля СемеренкоЮлия Джима
Место
НорвегияХолменколлен
Объект
Сборная Украины по биатлону
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