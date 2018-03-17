На Кубке мира по биатлону завершилась женская эстафета: результат Украины

В норвежском Холменколлене женской эстафетой продолжился 8-й этап Кубка мира по биатлону. Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Виты и Вали Семеренко, а также Юлии Джимы заняла восьмое место.
Наши биатлонистки уверенно начали гонку. Анастасия Меркушина допустила лишь один промах и уверенно держалась в десятке, но серьезно "провиснув" на последнем круге перед передачей эстафеты, отправила Виту Семеренко в бой 11-й, с отставанием в 39 секунд.
32-летняя сумчанка свой этап провалила, закрыв 10 мишеней 15 выстрелами, потратив на все целую минуту и увеличив разрыв с первым местом до 1:40.4.
Валентина Семеренко за счет уверенной стрельбы подтянула нашу команду на 6-ю позицию.
Юлия Джима чуда совершить не смогла и сделала два промаха в ключевой момент на стойке, в итоге проиграв Польше борьбу за 7-ю строчку.
Программа этапа продолжится мужской эстафетой. Начало 18 марта в 15:45.
Напомним, что накануне Юлия Джима завоевала "серебро" в спринте.
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