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6-й этап Кубка мира по биатлону: онлайн-трансляция мужского пасьюта

1.4тЧитать материал на украинском

Итальянский этап Кубка мира по биатлону, который с 24-го по 27-е января гостит в Антхольц-Антерсельве, продолжается мужским пасьютом (гонкой-преследование) на 12,5 км. Это уже вторая гонка в Антхольце за сегодняшний день, после женского пасьюта.

Украинцы Артем Прима и Дмитрий Пидручный с двойным настроем выходят на эту гонку, удачно начав этап в спринте и сейчас имея отличные стартовые позиции. Прима начнет пасют 11-м (+47 сек.), а Пидручный - 19-м (+1:06), что дает нашим биатлонистам хорошие шансы побороться за высокие места.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию гонки, которая начнется в 16:30 по киевскому времени.

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Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

6-й этап. Антхольц-Антерсельва (Италия)

Пасьют (12,5 км). Мужчины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Италии организовывают телеканалы "UA:Перший" и Sport 1. Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, этап в Рупольдинге покажут Eurosport 1 и "Матч ТВ" (время киевское).

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Темы
БиатлонКубок мира по биатлону
Персоны
Дмитрий ПидручныйАртем Прима
Место
ИталияАнтхольц
Теги
IBUСборная Украины по биатлону
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