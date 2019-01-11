4-й этап Кубка мира по биатлону: смотреть онлайн-трансляцию женского пасьюта

Третий день очередного этапа Кубка мира по биатлону продолжается женским пасьютом (гонкой-преследованием, на 10 км). Гонка пройдет в немецком Оберхофе и начнется в 13:45 по киевскому времени. Украина в пасьюте получила два места, так как по итогам женского спринта только Вита Семеренко и Анастасия Меркушина вошли в 60-ку.

OBOZREVATEL будет вести онлайн-трансляцию гонки, которая стартует в 13:45 по Киеву.

Вита Семеренко

Вслед за женским пасьютом в Оберхофе пройдет и мужской, где у Украины будет уже три биатлониста – Артем Прима, Дмитрий Пидручный и Сергей Семенов.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

4-й этап. Оберхоф (Германия)

Пасьют (10 км). Женщины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Германии организуют телеканалы "UA:Перший" и Sport 1. Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, этап в Оберхофе покажут Eurosport 1 и "Матч ТВ".

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