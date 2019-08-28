Женская сборная Украины по баскетболу получила нового тренера

В женской сборной Украины по баскетболу произошла смена тренерского штаба. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен черногорец Срджан Радулович, сообщает пресс-служба ФБУ.

Срджан Радулович fbu.ua

С октября 2017 года Радулович был ассистентом Горана Бошковича в сборной, а также возглавлял команду женской украинской Суперлиги "Чайка-ДЮСШ-Бердянск". С бердянским коллективом Радулович в прошлом сезоне занял 3-е место в чемпионате страны. Также черногорский специалист возглавлял сборные Украины U-14 и U-15.

Ранее Радулович работал главным тренером в сербской "Войводине", венгерском "Шопроне" и российских "Спартаке" и "Надежде".

Напомним, женская сборная Украины неудачно сыграла на Евробаскете-2019, не сумев пробиться в плей-офф.

Следующим официальным матчем нашей команды будет поединок квалификации Евробаскета-2021 против Бельгии, который наша сборная проведет на выезде 14 ноября 2019 года. Другими соперниками украинок в отборе будут сборные Португалии и Финляндии.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по баскетболу 3х3 завершила в топ-4 этап женской Мировой серии в Дебрецене.

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