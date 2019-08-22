Защитник сборной Украины подписал контракт с БК "Днепр"

Атакующий защитник национальной сборной Украины по баскетболу Иссуф Санон вернулся в Днепр, сообщает официальная страница БК "Днепр" в Facebook.

Санон является воспитанником "Днепра" и выступал за этот клуб с 2016 по 2018 годы. В новом сезоне Санон играть под 30-м номером.

Иссуф Санон

В 2017 году в составе сборной Украины U-18 Санон в семи матчах на чемпионате Европы набирал в среднем по 19,3 очка, 6,1 подбора, 2,4 передачи и 3,4 перехвата. В января 2018 года Санон подписал контракт с "Олимпией" из Любляны, с которой стал чемпионом Словении в том же году.

21 июня 2018 Санон под 44-м пиком на драфте НБА выбрал клуб "Вашингтон Уизардс".

В ноябре 2018-го защитник в матче со Словенией дебютировал в составе национальной сборной Украины в рамках квалификации чемпионата мира. Всего за первую команду защитник сыграл три матча, набирая в среднем по 6 очков, 0,7 подбора и 1,3 передачи за 11 минут.

Также Санон был лидером молодежной сборной Украины U-20 на недавнем чемпионате Европы-2019 (Дивизион А). В 7 матчах Евро-2019 украинец набирал 18.9 очка, делал 5.6 подбора, 4.1 передачи и 3.0 перехвата в среднем за 31.9 минуты за игру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Санон отметился в матче Летней лиги НБА. Его "Вашингтон" обыграл "Атланту Хокс" –76:71. Иссуф провел на площадке 15 минут и за это время набрал 4 очка, сделал 1 подбор и совершил 2 перехвата.

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