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27 января • обновлено в 10:39
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В СМИ появились последние фото Коби Брайанта и его дочери

1.7т
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Американская пресса опубликовала последние снимки легенды мирового баскетбола Коби Брайанта и его дочери Джианны.

Фотографии были сделаны 25 января на баскетбольном матче команд 8-го класса, который проходил в его "Академии Мамба Спорт". Коби традиционно наблюдал за игрой дочери. В определенный момент легендарный баскетболист дал несколько советов Джианне.

Последние снимки Коби Брайанта и его дочери Джианны

Последние снимки Коби Брайанта и его дочери Джианны

TMZ

Последние снимки Коби Брайанта и его дочери Джианны

Последние снимки Коби Брайанта и его дочери Джианны

TMZ

Последние снимки Коби Брайанта и его дочери Джианны

Последние снимки Коби Брайанта и его дочери Джианны

TMZ

Новости
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Отмечается, что ранее Коби был тренером одной из команд Джианны. Также Брайант неоднократно говорил, что его дочь хочет попасть в WNBA (женский аналог НБА). У нее был талант к баскетболу.

Коби Брайант с дочерью Джианной 29 декабря 2019 года на матче НБА в Лос-Анджелесе

Коби Брайант с дочерью Джианной 29 декабря 2019 года на матче НБА в Лос-Анджелесе

businessinsider.com

Коби Брайант и Джианна

Коби Брайант и Джианна

TMZ

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Автор
Денис Карпов
Персона
Коби Брайант
Место
США
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