В СМИ появились последние фото Коби Брайанта и его дочери

Американская пресса опубликовала последние снимки легенды мирового баскетбола Коби Брайанта и его дочери Джианны.

Фотографии были сделаны 25 января на баскетбольном матче команд 8-го класса, который проходил в его "Академии Мамба Спорт". Коби традиционно наблюдал за игрой дочери. В определенный момент легендарный баскетболист дал несколько советов Джианне.

Последние снимки Коби Брайанта и его дочери Джианны TMZ

Последние снимки Коби Брайанта и его дочери Джианны TMZ

Последние снимки Коби Брайанта и его дочери Джианны TMZ

Отмечается, что ранее Коби был тренером одной из команд Джианны. Также Брайант неоднократно говорил, что его дочь хочет попасть в WNBA (женский аналог НБА). У нее был талант к баскетболу.

Коби Брайант с дочерью Джианной 29 декабря 2019 года на матче НБА в Лос-Анджелесе businessinsider.com

Коби Брайант и Джианна TMZ

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