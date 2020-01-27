В СМИ появились последние фото Коби Брайанта и его дочери

Американская пресса опубликовала последние снимки легенды мирового баскетбола Коби Брайанта и его дочери Джианны.
Фотографии были сделаны 25 января на баскетбольном матче команд 8-го класса, который проходил в его "Академии Мамба Спорт". Коби традиционно наблюдал за игрой дочери. В определенный момент легендарный баскетболист дал несколько советов Джианне.
Последние снимки Коби Брайанта и его дочери Джианны
TMZ
Последние снимки Коби Брайанта и его дочери Джианны
TMZ
Последние снимки Коби Брайанта и его дочери Джианны
TMZ
Отмечается, что ранее Коби был тренером одной из команд Джианны. Также Брайант неоднократно говорил, что его дочь хочет попасть в WNBA (женский аналог НБА). У нее был талант к баскетболу.
Коби Брайант с дочерью Джианной 29 декабря 2019 года на матче НБА в Лос-Анджелесе
businessinsider.com
Коби Брайант и Джианна
TMZ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит". Трагедия произошла 26 января вблизи Лос-Анджелеса.
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист Коби Брайант, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено падение вертолета легендарного американского баскетболиста.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы вертолета в Калабасасе (округ Лос-Анджелес, Калифорния, США), в которой разбился Коби Брайант.
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