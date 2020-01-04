В Москве умер трехкратный чемпион СССР

Трехкратный чемпион СССР по баскетболу Николай Дьяченко умер в возрасте 72 лет. Бывший спортсмен продолжительное время страдал от бокового амиотрофического склероза.

Ушёл из жизни Николай Дьяченко



Сегодня после продолжительной болезни на 73-м году жизни не стало прославленного ветерана нашего клуба Николая Дьяченко..



Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Дьяченко. pic.twitter.com/KeL0pb5xT5 — CSKA Moscow (@cskabasket) January 3, 2020

"Сегодня после продолжительной болезни на 73-м году жизни не стало прославленного ветерана нашего клуба Николая Дьяченко. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Дьяченко", - говорится в пресс-службе московского ЦСКА.

Николай Дьяченко выступал за ЦСКА с 1972 по 1976 годы. В составе советской сборной завоевал "бронзу" первенства Европы в 1973-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 января бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн умер 1 января 2020 года в возрасте 77 лет от кровоизлияния в мозг, которое он перенес три недели назад.

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