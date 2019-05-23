"В команде дедовщина": Михайлюк откровенно рассказал об игре в НБА

Защитник сборной Украины и клуба "Детройт", воспитанник баскетбольной школы "Черкаськи Мавпы", основанной Михаилом Бродским, Святослав Михайлюк рассказал о тех проблемах, с которыми столкнулся при переходе в новый клуб и объяснил, почему так мало проводит игрового времени на площадке.

"Я не попадаю в стартовую пятерку. На моей позиции играют ветераны. В спорте все просто: или ты работаешь и играешь, или на твоем месте играет кто-то другой, кто работает лучше. Хочу сделать так, чтобы ни у тренера, ни у кого не осталось сомнений в моей квалификации", - заявил Михайлюк basket.com.ua.

Святослав Михайлюк

Говоря о том, чем отличается клуб "Лос-Анджелес Лейкерс", где Михайлюк начинал карьеру в НБА от "Детройт Пистонс", баскетболист заметил.

"В "Лейкерс" и "Детройте" разные схемы ведения игры, заточенные под разных исполнителей. Огромной разницы я не заметил. Оба - клубы НБА с высоким уровнем мастерства исполнителей. В Детройте меня приняли хорошо. Никаких бытовых проблем здесь нет. В любой баскетбольной команде есть дедовщина. Детройт - не исключение", - сказал Святослав Михайлюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк погостил в родном городе. Уже 15 мая игрок "Детройта" вернулся в США, чтобы начать подготовку к Летней лиге НБА.

В родном городе Святослав посетил детскую школу "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, где пообщался с юными баскетболистами и провел тренировку. Игрок сборной Украины поделился впечатлением от встречи и рассказал о своих выступлениях в НБА.

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