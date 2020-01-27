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27 января • обновлено в 15:33
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В гибели Коби Брайанта нашли мистические совпадения

2.2т
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Гибель легенды баскетбола Коби Брайанта могли спрогнозировать в 2012 году. Один из пользователей Twitter нашел твит 8-летней давности о том, что Брайант умрет в результате аварии вертолета.

"Кобе в конечном итоге погибнет в результате крушения вертолета", – написал пользователь с ником .Noso. По какому-то странному стечению обстоятельств Брайант ушел из жизни именно таким образом.

В гибели Коби Брайанта нашли мистические совпадения

Тем не менее, по одной из версий твит восьмилетней давности на самом деле является фейком. В сети допустили, что все дело в ловкости компьютерной программы, благодаря которой пользователь мог опубликовать свежий твит, поставив при этом любую дату. В сети тут же нашлись как сторонники, так и противники этого мнения. Так, ряд интернет-специалистов придерживаются точки зрения, что в Twitter отсутствует возможность редактирования.

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Доподлинно известно, что Коби Брайант на протяжнии многих лет часто использовал для передвижений собственный вертолет, и над этим много шутили. Возможно, предсказание ".Noso" было всего лишь неудачной и жестокой шуткой, которая оказалась пророческой.

Не меньше поражает своим мистическим совпадением сюжет одной из серий мультфильма "Легенды Чемберлен Хайтс" – американского комедийного сериала для взрослых, созданного в 2016 году. Коби Брайант, оказавшийся героем этого ситкома, также терпит аварию на своем вертолете, правда остается жив.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Коби Брайант
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