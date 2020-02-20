"Уважают": Бродский рассказал, в чем баскетбол лучше футбола

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал, откуда у него появилась любовь к этому виду спорта и в чем его отличие от футбола.

Михаил Бродский ФБУ

"Это еще пошло с 90-х. Я всегда любил баскетбол, это некие шахматы. Культурный вид спорта, бесконтактный, социальный. Всегда нравился, уже 30 лет так. Не думал ли зайти в футбол? Нет. Я дружил с футболистами, знаю, что это такое. Это больше индустрия, это не социально. Хотел бы, чтобы у баскетбола было столько же денег. Но не хотел бы, чтобы баскетбол менял свою социальность", – отметил Бродский в интервью сайту "Трибуна".

При этом он уточнил, что имеет в виду под "социальностью" баскетбола.

"Это команда, общение. В футболе не так – там бьют друг другу по ногам, а здесь дают друг другу пас руками, уважают. Это другое, другой вид спорта", – добавил президент ФБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис определился с финальной заявкой на выездной матч отбора Евробаскета-2021 против Австрии, который состоится в четверг, 20 февраля в Граце.

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