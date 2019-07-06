Умерла легендарная советская чемпионка

Легендарная советская баскетболистка Равиля Прокопенко (Салимова) ушла из жизни в Ташкенте в возрасте 77 лет, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Причина смерти не называется.

Равиля Прокопенко (Салимова)

"Национальный олимпийский комитет, Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан выражают глубокое соболезнование родным и близким Равили Салимовой", — говорится в заявлении НОК.

Салимова — заслуженный мастер спорта СССР, двукратная чемпионка планеты, четырехкратная чемпионка Европы. Первая центровая советского и мирового баскетбола, рост которой превышал 2 метра.

Самые весомые вклады в копилку сборной СССР у Прокопенко получались на чемпионатах мира. Там она становилась лучшим бомбардиром команды: 1964 — 13,1 очка, 1967 — 16,3 очка.

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