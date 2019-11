Умер баскетболист, сотворивший революцию в НБА

В возрасте 95 лет скончался Ватару "Ват" Мисака, ставший первым не-белым баскетболистом в истории НБА.

Как сообщил спортивный департамент Университета Юты, Мисака, чье детство прошло в городе Огден, штат Юта, умер в среду в Солт Лейк Сити.

We are deeply saddened by the passing of Wat Misaka at the age of 95.



Our thoughts are with Wat’s family and friends. https://t.co/4ui9C4qUhJ