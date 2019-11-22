Умер баскетболист, сотворивший революцию в НБА

В возрасте 95 лет скончался Ватару "Ват" Мисака, ставший первым не-белым баскетболистом в истории НБА.

Как сообщил спортивный департамент Университета Юты, Мисака, чье детство прошло в городе Огден, штат Юта, умер в среду в Солт Лейк Сити.

Ватару "Ват" Мисака The New York Times

We are deeply saddened by the passing of Wat Misaka at the age of 95.



Our thoughts are with Wat’s family and friends. https://t.co/4ui9C4qUhJ — Utah Basketball🏀 (@UtahMBB) 21 ноября 2019 г.

"Мы крайне опечалены новостью о смерти Ват Мисаки. Он внес большой вклад в завоевание командами нашего университета национальных титулов и вошел в историю, как первый баскетболист азиатского происхождения, принявший участие в соревнованиях этого уровня", - говорится в заявлении Университета.

Мисака играл на позиции защитника и привел Универститет Юты к двум победам в турнире Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Кроме того, в сезоне 1947/1948 он провел три матча за "Нью-Йорк Никс".

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