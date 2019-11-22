Умер баскетболист, сотворивший революцию в НБА

В возрасте 95 лет скончался Ватару "Ват" Мисака, ставший первым не-белым баскетболистом в истории НБА.
Как сообщил спортивный департамент Университета Юты, Мисака, чье детство прошло в городе Огден, штат Юта, умер в среду в Солт Лейк Сити.
Ватару "Ват" Мисака
The New York Times
We are deeply saddened by the passing of Wat Misaka at the age of 95.— Utah Basketball🏀 (@UtahMBB) 21 ноября 2019 г.
Our thoughts are with Wat’s family and friends. https://t.co/4ui9C4qUhJ
"Мы крайне опечалены новостью о смерти Ват Мисаки. Он внес большой вклад в завоевание командами нашего университета национальных титулов и вошел в историю, как первый баскетболист азиатского происхождения, принявший участие в соревнованиях этого уровня", - говорится в заявлении Университета.
Мисака играл на позиции защитника и привел Универститет Юты к двум победам в турнире Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Кроме того, в сезоне 1947/1948 он провел три матча за "Нью-Йорк Никс".
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