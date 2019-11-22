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22 ноября • обновлено в 18:26
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Умер баскетболист, сотворивший революцию в НБА

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В возрасте 95 лет скончался Ватару "Ват" Мисака, ставший первым не-белым баскетболистом в истории НБА.

Как сообщил спортивный департамент Университета Юты, Мисака, чье детство прошло в городе Огден, штат Юта, умер в среду в Солт Лейк Сити.

Ватару "Ват" Мисака

Ватару "Ват" Мисака

The New York Times

"Мы крайне опечалены новостью о смерти Ват Мисаки. Он внес большой вклад в завоевание командами нашего университета национальных титулов и вошел в историю, как первый баскетболист азиатского происхождения, принявший участие в соревнованиях этого уровня", - говорится в заявлении Университета.

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Мисака играл на позиции защитника и привел Универститет Юты к двум победам в турнире Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Кроме того, в сезоне 1947/1948 он провел три матча за "Нью-Йорк Никс".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы Михайлюк и Лэнь продолжают бороться за место под солнцем в НБА.

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Тема
НБА
Место
США
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