Украину на женском Евробаскете покажет XSPORT

Матчи женской национальной сборной Украины по баскетболу, которая сыграет в финальной части чемпионата Европы-2019, покажет телеканал XSPORT.

Команда Горана Бошковича в рамках группового раунда сыграет против команд Испании, Латвии и Великобритании.

Федерация баскетбола Украины, ФИБА и XSPORT заключили трехстороннее телевизионное соглашение. Поэтому игры наших баскетболисток, которые в групповом раунде будуь играть в Риге, смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT. Также канал будет транслировать по одному из матчей каждого этапа плей-офф, и два медальных матча.

Расписание матчей сборной Украины:

27 июня, 21:00

Украина - Испания

28 июня, 18:30

Латвия - Украина

30 июня, 13:00

Украина - Великобритания

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Как сообщал OBOZREVATEL, тренерский штаб женской сборной Украини по баскетболу во главе с Гораном Бошковичем определился со списком игроков, которые сыграют на чемпионате Европы-2019.

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