Украинцы обыграли легионеров в Матче звезд Суперлиги Пари-Матч

Потрясающее шоу выдали команды в дворце спорта "Юность" в Запорожье во время Матча звезд. Сборная украинцев одолела легионеров со счетом 154:150.

С первых минут болельщиков приятно шокировал Мишула, отметившись прекрасным трехочковым. К сожалению, из-за небольшого повреждения легендарный украинец не смог продолжить игру, однако честь Украины было кому защищать.

Украинцы с первых минут вышли вперед и, хотя их преимущество было небольшим, они не позволяли сопернику сравнять счет. А вот легионеры срывали аплодисменты великолепными розыгрышами и данками. За первую четверть команды на двоих забросили 70 очков, однако преимущество осталось за украинской командой 38:32.

Матч звезд ФБУ

В дебюте второй десятиминутки благодаря точному броску Крутоуса Звезды Украины сделали разницу двухзначной, воспользовавшись практически полным отсутствием игры в защите у соперника. Команды тешили болельщиков эффектной игрой в атаке. На большой перерыв украинская команда ушла в статусе безоговорочного лидера 83:73.

Отдых пошел на пользу команде легионеров, которая в дебюте третьей четверти практически нивелировала отставание, приблизившись к сопернику на расстояние одной атаки. Однако украинцы очень быстро собрались и вернули себе преимущество. Тем не менее, Легион не сбавил свой напор и перед заключительной десятиминуткой снова включился в борьбу 118:116.

Развязка встречи вышла не менее захватывающей. Легионеры очень быстро отквитали минимальное отставание и впервые в матче оторвались от соперника на 5 очков. На потрясающие действия Легиона в атаке украинцы отвечали прекрасными комбинациями, навязывая борьбу сопернику. Большие скорости и огромное желание позволили сборной Украины завоевать победу в противостоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, к президенту Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаилу Бродскому обратились игроки БК "Запорожье" по поводу невыполнения клубом своих обязанностей.

В связи с этим глава ФБУ сделал заявление о контрактах игроков профессиональных баскетбольных клубов нашей страны.

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