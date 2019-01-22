Украинцы Лэнь и Михайлюк провели очередные матчи в НБА

Украинский центровой "Атланты Хокс" Алексей Лэнь не помог своей команде избежать поражения в матче регулярного чемпионата НБА против "Орландо Мэджик" — 103:122.

Лэнь провел на паркете 14 минут и за это время успел набрать лишь 2 очка. Также на его счету — 4 подбора и 1 передача.

Клуб воспитанника баскетбольной школы "Черкаських Мавп" Святослава Михайлюка "Лос-Анджелес Лейкерс" с треском проиграл у себя дома "Голден Стэйт Уорриорз" — 111:130. Украинский атакующий защитник "Лейкерс" провел на площадке 19 минут и за это время набрал 5 очков, сделал 3 подбора и две передачи.

Новости Украинец Лэнь установил рекорд в матче НБА

Как сообщал OBOZREVATEL, атакующий защитник "Лос-Анджелес Лейкерс", воспитанник баскетбольной школы "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк помог своей команде в овертайте одолеть клуб "Оклахома-Сити" — 138:128 в очередном матче регулярного чемпионата НБА.

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