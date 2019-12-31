Украинцы Лэнь и Михайлюк провели феерические матчи в НБА

Украинские баскетболисты Алексей Лэнь и Святослав Михайлюк провели великолепные поединки накануне Нового года в рамках регулярного чемпионата НБА, показав впечатляющую результативность.

"Детройт" Михайлюка проиграл "Юте" со счетом 81:104, однако украинский защитник при этом едва не побил свой же рекорд результативности, набрав 15 очков. Это повторение достижения Святослава, которое он установил в начале декабря в игре против "Кливленда".

Святослав Михайлюк в матче с "Ютой"

Воспитанник школы "Черкаських мавп", которую основал Михаил Бродский, на этот раз провел на площадке 31 минуту и забил 3/6 двухочковых, 3/7 трехочковых. На его счету 3 подбора и 1 перехват при 2 фолах.

Тем временем "Атланта" с Алексеем Лэнем выиграла матч у "Орландо", а сам украинский центровой набрал 18 очков и совершил 12 подборов, оформив таким образом дабл-дабл. Также на его счету две передачи.

Лэнь стал третьим по результативности в составе своей команды. Больше него набрали только Брэндон Гудвин (21 очко) и Кевин Хьюртер (19 очков).

Алексей Лэнь в матче с "Орландо"

"Атланта" прервала десятиматчевую серию без побед, но "Ястребы" по-прежнему замыкают турнирную таблицу Восточной конференции.

Юта – Детройт 104:81 (19:21, 20:19, 29:18, 36:23)

Юта: Митчелл (23), Богданович (17), Гобер (13 + 19 подборов), Инглс (10), О'Нил (5) – старт; Кларксон (20), Брэдли (6 + 7 подборов), Мудиай (5), Ньянг (3), Такер (2), Уильямс-Госс (0), Морган (0).

Детройт: Драммонд (15 + 13 подборов + 5 перехватов + 7 потерь), Михайлюк (13), Браун (8 + 8 подборов), Фрэйзер (6), Снелл (4) – старт; Роуз (20), Вуд (11 + 9 подборов), Гэллоуэй (2), Макер (2), Кинг (0), Думбуя (0).

Орландо – Атланта 93:101 (21:25, 36:22, 15:27, 21:27)

Орландо: Вучевич (27), Фурнье (22), Айзек (13 + 9 подборов), Айванду (4), Фульц (3 + 7 подборов) – старт; Огастин (17 + 6 передач), Росс (4), Бамба (3), Фрэйзер (0), Джефферсон (0).

Атланта: Хертер (19 + 6 потерь), Хантер (16), Коллинз (10 + 11 подборов), Реддиш (2), Фернанду (2) – старт; Гудвин (21 + 6 передач), Лэнь (18 + 12 подборов), Картер (4), Бембри (4), Крэбб (3), Джонс (2).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец Святослав Михайлюк показал яркую игру в рекордном матче НБА.

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