Украинцы добыли роскошную победу на Евробаскете U-20

Мужская сборная Украины U-20 добыла победу на чемпионате Европы по баскетболу, который в эти дни проходит в Израиле.

Наша команда в турнире за 9-12 места разобралась с Черногорией – 72:58, оставив за собой все четыре четверти матча.

Подопечные Валерия Плеханова в первой четверти обозначили свое преимущество в скорости и интенсивности. Лидер украинцев Иссуф Санон традиционно вел своих партнеров вперед, обеспечивая их результативными передачами и бросками.

сборная Украины U-20 ФИБА

На большой перерыв украинцы ушли с девятиочковым преимуществом. В третьей четверти "желто-синие" сделали рывок 7:0, чем поставили соперника в затруднительное положение.

В решающей четверти наши ребята достаточно спокойно защитили свой перевес, доведя матч до общей победы.

Украина U-20 – Черногория U-20 – 72:58 (20:12, 21:20, 13:11, 18:15)

Украина: Санон (19 + 7 подборов + 3 перехвата), Козак (7), Михеев (0 + 7 подборов), Коваль, Войналович (21 + 8 подборов) – старт; Головчик (13 + 7 подборов + 4 передачи), Лукьян (2), Бондаренко (2), Мельник (5), Сорочан (3), Титов.

Черногория: Дробняк (12 + 5 подборов + 4 передачи), Славкович (3), Джуришич (9), Парача (10), Симонович (7 + 7 подборов) – старт; Божич (6), Попович (3), Жижич (6 + 11 подборов), Чепич (2), Горанович, Обрадович, Божович.

В борьбе за девятое место "желто-синие" сразятся с победителем пары Словения – Греция. Игра пройдет в воскресенье, 21 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация баскетбола восхитилась патриотизмом украинца Иссуфа Санона.

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