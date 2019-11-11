Украинский баскетболист вошел в топ-3 мирового рейтинга 3х3

Игрок сборной Украины U-18 и "Киев-Баскета" Илья Заяц занял третье место в мировом рейтинге 3х3 в категории до 18 лет.

Выше него расположились два японских баскетболиста Кейси Томинага и Кейджуро Митани, сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ). Сразу за Ильей в рейтинге находится еще один украинец Владимир Шевчук, а Никита Константиновский совсем чуть-чуть не дотянул до попадания в топ-10, оказавшись на 11 позиции.

Илья Заяц ФИБА

Напомним, что в нынешнем сезоне Илья Заяц помог сборной Украины 3х3 U-18 занять пятое место на чемпионате мира и четвертое – на чемпионате Европы. Год назад баскетболист принял участие в Юношеских Олимпийских играх, где в составе национальной команды также сумел занять четвертое место.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация баскетбола (ФИБА) провела жеребьевку квалификационного турнира по баскетболу 3х3, в котором определятся участники Олимпийских игр-2020 в Токио.

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