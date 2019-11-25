Украинка Ягупова вывела команду в фавориты Евролиги

Женская команда "Фенербахче", за которую выступает капитан сборной Украины Алина Ягупова, поднялась в рейтинге силы ФИБА и теперь является вторым фаворитом на победу в Евролиге.

В коротком отчете о "Фенербахче" на официальном сайте Международной федерации баскетбола (ФИБА) написано, что именно украинская баскетболистка является главной ударной силой команды, которая одержала две победы в последних двух матчах и лидирует в группе В. Это позволило туркам подняться на четыре строчки в рейтинге.

Алина Ягупова Sport.ua

Новости Украинская баскетболистка Ягупова стала лучшей в Турции

В четырех поединках на счету Ягуповой 86 набранных очков (21.5 в среднем за игру) – больше, чем у любой другой участницы Евролиги.

Стоит отметить, что российская "УГМК" из Екатеринбурга остается главным претендентом на победу в турнире, а на третьей позиции находится чешская "УСК".

Как сообщал OBOZREVATEL, Алина Ягупова стала лучшим игроком встречи 4-го тура Евролиги против курского "Динамо".

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