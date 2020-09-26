Украинская баскетболистка установила уникальное достижение

Второй день Кубка Всеукраинской юношеской баскетбольной лиги (ВЮБЛ) среди девушек 2007 г.р. стал для форварда "Венето-Черкассы" выдающимся.

Карина Шевцова в матче против СДЮСШОР №5-ДФКС отличились уникальным достижением - ей удалось собрать квадрупл-дабл - набор игроком в течение 1 матча двузначного количества пунктов одновременно в 4 статистических показателях.

За 37 минут на паркете она набрала 28 очков (8/20 двухочковых, 2/3 трехочковых, 6/15 штрафных), сделала 16 подборов, 12 передач и 10 перехватов.

Таким образом, Карина Шевцова стала автором рекорда турнира, а ее команда победила 85:69.

Стоит отметить, что в НБА с 1973 года, когда началась вестись статистика блок-шотам, было зарегистрировано всего четыре квадрупл-дабла, последний из которых — в 1994 году.

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