Украинки — в топ-5 сильнейших баскетбольных сборных Европы

Международная федерация баскетбола обнародовала дебютный рейтинг силы перед женским чемпионатом Европы, который с 27 июня по 7 июля будет проходить в Латвии и Сербии.

Сборная Украины получила 5 место из 16 команд-участниц, при этом эксперты считают, что на предстоящем первенстве украинская сборная как минимум будет бороться за попадание в четвертьфинал:

"Новость, что Алина Ягупова сыграет за сборную – это невероятно положительный момент для Украины, который превращает слезы отчаяния в слезы радости. Даже до начала соревнований. Феноменальные навыки Ягуповой позволят выйти Украине из статуса темной лошадки и помочь команде достичь цели – выйти в 1/4 финала, а может и больше, кто знает? Таисия Удоденко продемонстрировала выдающийся уровень два года назад и снова будет в хорошей форме, вернулась в команду ветеран Александра Радулович, а если сыграют Олеся Малашенко и Валерия Бережинская – это будет "вау", - говорится в сообщении пресс-службы ФИБА.

Рейтинг FIBA:

1. Франция

2. Бельгия

3. Швеция

4. Испания

5. Украина

6. Беларусь

7. Италия

8. Словения

9. Сербия

10. Россия

11. Турция

12. Великобритания

13. Чехия

14. Венгрия

15. Латвия

16. Черногория

В групповом раунде чемпионата Европы, который пройдет с 27 июня по 7 июля, сборная Украины будет противостоять командам Испании, Великобритании и хозяйкам групповой части турнира сборной Латвии.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся