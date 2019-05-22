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Украинки — в топ-5 сильнейших баскетбольных сборных Европы

3.6тЧитать материал на украинском

Международная федерация баскетбола обнародовала дебютный рейтинг силы перед женским чемпионатом Европы, который с 27 июня по 7 июля будет проходить в Латвии и Сербии.

Украинки — в топ-5 сильнейших баскетбольных сборных Европы

Сборная Украины получила 5 место из 16 команд-участниц, при этом эксперты считают, что на предстоящем первенстве украинская сборная как минимум будет бороться за попадание в четвертьфинал:

"Новость, что Алина Ягупова сыграет за сборную – это невероятно положительный момент для Украины, который превращает слезы отчаяния в слезы радости. Даже до начала соревнований. Феноменальные навыки Ягуповой позволят выйти Украине из статуса темной лошадки и помочь команде достичь цели – выйти в 1/4 финала, а может и больше, кто знает? Таисия Удоденко продемонстрировала выдающийся уровень два года назад и снова будет в хорошей форме, вернулась в команду ветеран Александра Радулович, а если сыграют Олеся Малашенко и Валерия Бережинская – это будет "вау", - говорится в сообщении пресс-службы ФИБА.

Рейтинг FIBA:

1. Франция

2. Бельгия

3. Швеция

4. Испания

5. Украина

6. Беларусь

7. Италия

8. Словения

9. Сербия

10. Россия

11. Турция

12. Великобритания

13. Чехия

14. Венгрия

15. Латвия

16. Черногория

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Украинки начали подготовку к Евробаскету-2019: яркие фото

В групповом раунде чемпионата Европы, который пройдет с 27 июня по 7 июля, сборная Украины будет противостоять командам Испании, Великобритании и хозяйкам групповой части турнира сборной Латвии.

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Тема
Евробаскет-2019
Тег
женская сборная Украины по баскетболу
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Срусских Нагиб
Срусских Нагиб
Молодчинки, девчули! Держим за вас кулачки!
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васильевич василий
васильевич василий
украинки на первом месте на Ленинградке
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Грязнов Георгий
Грязнов Георгий
Неправильный заголовок. Надо писать, что не в топ-5, а МОЩНЕЕ РОССИЯНОК. Это читатели обоза больше любят.
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Срусских Нагиб
Срусских Нагиб
Грязнов Георгий, это и так всем понятно. Кроме того они красивее ваших крокодилов
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