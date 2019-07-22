Украинки узнали соперников по отбору к Евробаскету-2021

Женская национальная сборная Украины по баскетболу сыграет в группе G квалификации к чемпионату Европы 2021 года.

Соперниками "желто-синих" будут команды Бельгии, Португалии и Финляндии. Это стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась в Мюнхене в понедельник, 22 июля.

⚠ #EuroBasketWomen 2021 Qualifiers Draw Results ⚠



Mark the dates ⬇️.



🗓 November 10-18, 2019.

🗓 November 8-16, 2020.

🗓 January 31 - February 8, 2021. pic.twitter.com/kwoH0RN1cW — #EuroBasketWomen (@EuroBasketWomen) 22 июля 2019 г.

Все участники квартета сыграют друг с другом по круговой системе. Всего в квалификации к континентальному первенству примут участие 35 сборных. Победители групп, а также пять лучших команд, занявших вторые места, получат путевки на Евробаскет-2021, который пройдет во Франции и Испании.

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FIBA

Матчи квалификации пройдут в три окна: 10-18 ноября 2019 года, 8-16 ноября 2020 года и 31 января-8 февраля 2021 года.

Сама финальная часть женского Евробаскета-2021 пройдет в июне.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины U-20 вошла в топ-10 Евробаскета-2019, который завершился победой хозяев чемпионата израильтян.

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