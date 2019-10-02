Главная Новости
2 октября • обновлено в 15:26
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

Украинки победно стартовали на ЧМ U-23 по баскетболу 3х3

726 Читать материал на украинском

Женская сборная Украины U-23 победила команду Франции на старте чемпионата мира по баскетболу 3х3 в китайском Ланьчжоу.

Команда Дениса Спиридонова была сильнее оппоненток – 16:13. С начала встречи "желто-синие", цвета которых на турнире защищают Елена Бойко, Вероника Любинец, Наталья Цюбик и Виктория Кондусь, предложили соперницам плотный прессинг.

Украина – Франция

Украина – Франция

FIBA

Украина – Франция

Украина – Франция

FIBA

Впрочем, француженки ответили тем же и команды не позволяли друг другу захватить преимущество. К середине игрового времени балансировал равный счет, а затем соперницы перехватили игровое преимущество.

Новости
Украинки вошли в топ-4 этапа Мировой серии по баскетболу 3х3
Украина – Франция

Украина – Франция

FIBA

Украина – Франция

Украина – Франция

FIBA

Украинки попытались отыграться дальними бросками, однако подвела точность. Перелом внесла Виктория Кондусь, несколько стремительных прорывов и штрафные которой позволили нашим девушкам сравнять счет и выйти вперед.

К концу встречи украинском не позволили француженкам отыграться.

Украина – Франция

Украина – Франция

FIBA

Украина – Франция

Украина – Франция

FIBA

Украина – Франция

Украина – Франция

FIBA

В следующем матче группового этапа наша команда сыграет против Италии. Поединок состоится 3 октября. Начало – в 6:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины 3х3 завоевала "бронзу" молодежной Лиги наций.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Баскетбол 3х3" на OBOZREVATEL.

Тема
Баскетбол 3х3
Место
Китай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel