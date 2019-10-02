Украинки победно стартовали на ЧМ U-23 по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины U-23 победила команду Франции на старте чемпионата мира по баскетболу 3х3 в китайском Ланьчжоу.
Команда Дениса Спиридонова была сильнее оппоненток – 16:13. С начала встречи "желто-синие", цвета которых на турнире защищают Елена Бойко, Вероника Любинец, Наталья Цюбик и Виктория Кондусь, предложили соперницам плотный прессинг.
Украина – Франция
FIBA
Украина – Франция
FIBA
Впрочем, француженки ответили тем же и команды не позволяли друг другу захватить преимущество. К середине игрового времени балансировал равный счет, а затем соперницы перехватили игровое преимущество.
Украина – Франция
FIBA
Украина – Франция
FIBA
Украинки попытались отыграться дальними бросками, однако подвела точность. Перелом внесла Виктория Кондусь, несколько стремительных прорывов и штрафные которой позволили нашим девушкам сравнять счет и выйти вперед.
К концу встречи украинском не позволили француженкам отыграться.
Украина – Франция
FIBA
Украина – Франция
FIBA
Украина – Франция
FIBA
В следующем матче группового этапа наша команда сыграет против Италии. Поединок состоится 3 октября. Начало – в 6:00 по киевскому времени.
Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины 3х3 завоевала "бронзу" молодежной Лиги наций.
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