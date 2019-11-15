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15 ноября • обновлено в 14:37
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Украинка Ягупова стала лучшим бомбардиром первого тура отбора Евробаскета

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27-летняя баскетболистка, капитан сборной Украины Алина Ягупова стала самым результативным игроком первого тура отборочного турнира Евробаскета-2021.

Алина Ягупова в матче с Бельгией

Алина Ягупова в матче с Бельгией

FIBA

Лидер "сине-желтых" в матче со сборной Бельгии , который проходил на выезде, набрала 32 очка, а также совершила 11 подборов, 2 передачи и 1 перехват. Баскетболистка реализовала 5 из 13 бросков из-за дуги.

32 очка Ягуповой – лучший показатель первого игрового дня в отборе. Второе место (29 очков) – у представительницы сборной Боснии и Герцеговины Джонквел Джонс (она уроженка Багамских островов - Ред.). В тройке лидеров также Ивана Дойкич из Хорватии (27 очков).

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Напомним, незадолго до окончания матча Ягупова получила травму, ее участие в следующем матче квалификации остается под вопросом.

Алина Ягупова

Алина Ягупова

FIBA

17 ноября сборная Украины проведет вторую игру квалификации Евробаскета против команды Португалии. Матч пройдет в Харькове во Дворце спорта "Локомотив". Начало – в 18.00.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинки потерпели поражение от Бельгии на старте отбора Евробаскета-2021.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Евробаскет-2021
Персона
Алина Ягупова
Место
Бельгия Шарлеруа
Тег
женская сборная Украины по баскетболу
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