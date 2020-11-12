Украинка Ягупова оформила впечатляющее достижение в отборе на Евробаскет-2021

Лидер сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова установила трипл-дабл в матче отбора на чемпионат Европы-2021.

В игре против команды Финляндии 28-летняя Ягупова добилась двузначных показателей в трех статистических значениях. Алина за 40 минут игрового времени набрала 22 очка, собрала 12 подборов и отдала 10 передач.

Встреча завершилась победой "сине-желтых" со счетом 84:66.

🚨 Triple-double alert: Alina Iagupova 🚨



✅ 22 points

✅ 12 rebounds

✅ 10 assists

✅ Win#EuroBasketWomen pic.twitter.com/dMrbpScIlP — #EuroBasketWomen (@EuroBasketWomen) November 12, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер украинской сборной Срджан Радулович остался доволен результатом. Кроме того, появился фоторепортаж с игры.