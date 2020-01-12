Украинец Михайлюк установил рекорд в НБА

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк, собрав 6 подборов (1 в нападении) в матче НБА против "Чикаго", установил рекорд карьеры.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, не смог помочь своему американскому клубу добыть победу над "Чикаго" (99:108), но показал достойную персональную статистику.

22-летний черкасщанин, выйдя в стартовом составе, отыграл 27 минут, за которые набрал 10 очков (2/3 двухочковых, 2/8 трехочковых).

Кроме рекордных подборов в активе украинца 2 передачи и 1 перехват. В пассив Свят записал себе 2 потери и 3 персональных замечания.

"Детройт" – "Чикаго" 99:108 (20:35, 29:26, 22:20, 28:27)

"Детройт": Думбуя (12), Михайлюк (10), Драммонд (9), Снелл (8), Браун (7 + 7 подборов) – старт; Роуз (20 + 7 передач), Вуд (17 + 14 подборов), Макер (10), Гэллоуэй (3), М-ф Моррис (3).

"Чикаго": Лавин (25 + 6 передач), Гэффорд (14 + 7 подборов), Маркканен (14 + 7 подборов), Саторански (10), Данн (9) – старт; Корнет (15), Уайт (8), Арчидиаконо (6), Хатчисон (5), Янг (2).

Новости Украинец Михайлюк провел отличный матч против бывшей команды в НБА

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 января Михайлюк принял активное участие в камбэке своей команды в матче регулярного сезона НБА против "Кливленда" – 115:113.

Отметим, что минувшая неделя стала лучшей для Святослава в карьере в НБА.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!