Украинец Михайлюк провел великолепный матч в НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел очередной матч в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", которым был выбран под 47-м номером на драфте НБА-2018. Наш соотечественник принял участие в победной игре Летней лиги НБА с "Филадельфией" - 98:78.

Воспитанник черкасской школы баскетбола провел на паркете 23 минуты, за которые набрал 17 очков (2/3 двухочковые, 4/8 трехочковые, 1/2 штрафные), девять подборов (три в атаке), одну передачу.

Новости Украинец Михайлюк эффектно дебютировал за клуб НБА

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в США восхитились игрой Святослава.