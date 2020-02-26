Украинские легионеры, выступающие в НБА, Святослав Михайлюк и Алексей Лэнь провели очередные матчи регулярного чемпионата.

"Детройт" Михайлюка потрепел поражение на выезде в игре с "Денвером". Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, вышел в стартовой пятерке и набрал 6 очков, дважды попав в цель с трехочковых (из шести попыток). Также он отдал 1 передачу, сделал 1 перехват при 1 потере и 2 фолах.

Святослав Михайлюк twitter.com/gonxoff

Украинский центровой Лэнь проводил второй матч в составе своего нового клуба "Сакраменто Кингз" . Его команда обыграла на выезде "Голден Стэйт". Алексей, выйдя на площадку со скамейки, за 15 минут не набрал ни одного очка, однако записал в актив 4 подбора (1 в нападении), 1 передачу и 2 блок-шота при 1 потере и 1 фоле.

Денвер – Детройт – 115:98 (29:23, 30:23, 23:26, 33:26)

Денвер: Джереми Грант (29), Джамал Маррэй (16 + 8 передач), Йокич (16 – 5 потерь), М. Портер (13 + 8 подборов), Г. Хэррис (9)

Детройт: Роуз (20), Вуд (20 + 10 подборов), Найт (14 + 6 передач), Л. Гэллоуэй (12), Снелл (10 + 7 передач)

Голден Стэйт – Сакраменто – 94:112 (22:33, 21:22, 30:26, 21:31)

Голден Стэйт: Крисс (21 + 10 подборов), Уиггинс (16), Д. Ли (14 + 6 подборов), Пул (13), Пэскалл (12)

Сакраменто: Фокс (21 + 5 передач), Барнс (21), Хилд (19 + 6 подборов), Богдан Богданович (17), Джайлз (13 + 9 подборов)

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский центровой Алексей Лэнь дебютировал за "Сакраменто" в чемпионате НБА результативной игрой против "Лос-Анджелес Клипперс".

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