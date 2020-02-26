Главная Новости
26 февраля • обновлено в 10:39
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

Украинец Михайлюк провел результативный матч в НБА

384
Читать материал на украинском

Украинские легионеры, выступающие в НБА, Святослав Михайлюк и Алексей Лэнь провели очередные матчи регулярного чемпионата.

"Детройт" Михайлюка потрепел поражение на выезде в игре с "Денвером". Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, вышел в стартовой пятерке и набрал 6 очков, дважды попав в цель с трехочковых (из шести попыток). Также он отдал 1 передачу, сделал 1 перехват при 1 потере и 2 фолах.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

twitter.com/gonxoff

Украинский центровой Лэнь проводил второй матч в составе своего нового клуба "Сакраменто Кингз" . Его команда обыграла на выезде "Голден Стэйт". Алексей, выйдя на площадку со скамейки, за 15 минут не набрал ни одного очка, однако записал в актив 4 подбора (1 в нападении), 1 передачу и 2 блок-шота при 1 потере и 1 фоле.

Денвер – Детройт – 115:98 (29:23, 30:23, 23:26, 33:26)

Денвер: Джереми Грант (29), Джамал Маррэй (16 + 8 передач), Йокич (16 – 5 потерь), М. Портер (13 + 8 подборов), Г. Хэррис (9)

Детройт: Роуз (20), Вуд (20 + 10 подборов), Найт (14 + 6 передач), Л. Гэллоуэй (12), Снелл (10 + 7 передач)

Голден Стэйт – Сакраменто – 94:112 (22:33, 21:22, 30:26, 21:31)

Голден Стэйт: Крисс (21 + 10 подборов), Уиггинс (16), Д. Ли (14 + 6 подборов), Пул (13), Пэскалл (12)

Сакраменто: Фокс (21 + 5 передач), Барнс (21), Хилд (19 + 6 подборов), Богдан Богданович (17), Джайлз (13 + 9 подборов)

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский центровой Алексей Лэнь дебютировал за "Сакраменто" в чемпионате НБА результативной игрой против "Лос-Анджелес Клипперс".

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "НБА" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
НБА
Персоны
Алексей Лэнь Святослав Михайлюк
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Мугуруса
VS
Ястремская
Тотал больше 21,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Бенфика
VS
Шахтер
Инд. тотал Шахтера больше 1
2.03 Сделать ставку
Манчестер Юнайтед
VS
Брюгге
Победа Манчестер Юнайтед с форой (-1)
1.81 Сделать ставку
Селтик
VS
Копенгаген
Инд. тотал Селтика больше 1.5
1.71 Сделать ставку
Порту
VS
Байер
Инд. тотал Байера больше 1
1.59 Сделать ставку
Аякс
VS
Хетафе
Инд. тотал Аякса больше 1.5
1.88 Сделать ставку
Гент
VS
Рома
Обе забьют
1.57 Сделать ставку
Слоан Стивенс
VS
Рената Сарасуа
Победа Слоан Стивенс с форой в -4,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Кристина Макхейл
VS
Лорен Дэвис
Победа Кристины Макхейл с форой в +1,0 гейма
1.92 Сделать ставку
Сара Эррани
VS
Сара Соррибес-Тормо
Победа Сары Соррибес-Тормо с форой в -2,0 гейма
1.89 Сделать ставку