Украинец Михайлюк провел феерический матч в США

Защитник сборной Украины, воспитанник баскетбольной школы "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провел отличный матч в Лиге развития НБА – официальной младшей лиги Национальной баскетбольной ассоциации США.

В составе фарм-клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" – "Саут Бэй" – Михайлюк набрал 20 очков в игре против "Оклахомы" – 107:114. Украинец реализовал четыре из девяти трехочковых, сделал два подбора и отдал пять передач.

Напомним, что 3 января украинский баскетболист принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против клуба "Оклахома-Сити Тандер". Михайлюк провел на площадке 7 минут и за это время принес своей команде 5 очков.

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Как сообщал OBOZREVATEL, центровой сборной Украины и клуба "Атланта Хокс" Алексей Лэнь стал самым результативным игроком в составе своей команды в матче регулярного чемпионата НБА против "Вашингтон Уизардс".

Украинец провел на площадке 27 минут 26 секунд. За это время Лэнь набрал 24 очка. Это личный рекорд результативности украинца в составе "Хокс" и третий показатель за время выступлений в НБА. Ранее ему удавалось набрать больше в матчах за "Финикс" против "Орландо" ( 31 очко) и "Голден Стэйт" ( 26 очков).