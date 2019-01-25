Украинец Михайлюк провел очередной матч в НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс". в составе которого выступает воспитанник баскетбольной школы "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк, потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате НБА.

На своей площадке, в отсутствие лидера команды ЛеБрона Джеймса, "Лейкерс" уступили клубу "Миннесота Тимбервулвз" - 105:120.

Святослав Михайлюк провел в игре 9 минут и за это время набрал 6 очков, реализовав два трехочковых броска из четырех.

"Миннесота" - "ЛА Лейкерс" - 120:105 (28:29, 30:32, 26:21, 36:23)

"Миннесота": Таунс - 27, Уиггинс - 23, Бэйлис - 16, Гибсон - 14, Террелл - 10, Окоги - 9, Денг - 7, Роуз - 6, Шарич - 4, Дженг - 4.

"Лейкерс": Ингрэм - 20, Рондо - 15, Колдуэл-Поуп - 13, Зубац - 10, Макги - 10, Кузма - 10, Бизли - 9, Стивенсон - 7, Михайлюк - 6, Харт - 5.

Ныне "Лос-Анджелес Лейкерс" занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА.

Следующий матч клуб Святослава Михайлюка проведет 28 января против "Финикс Санс".

Новости Украинец Михайлюк стал одним из лучших в матче НБА

Как сообщал OBOZREVATEL, центровой сборной Украины и клуба "Атланта Хокс" Алексей Лэнь помог своей команде одержать разгромную победу в матче регулярного чемпионата НБА против "Чикаго Буллз" - 121:101, сделав дабл-дабл.

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