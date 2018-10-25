Украинец Михайлюк набрал первые очки в НБА

Воспитанник баскетбольной школы "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк набрал свои первые очки в официальном матче за "Лос-Анджелес Лейкерс" в американском чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) .

Защитник сборной Украины внес свой вклад в победу над "Финиксом" - 131:113. Украинский защитник провел на площадке 22 минуты, за которые набрал 4 очка. Свят забросил один из двух трехочковых и один из двух штрафных. Также в активе Михайлюка 2 передачи и 2 перехвата.

Svi Mykhailiuk’s first career bucket in the NBA! pic.twitter.com/3Ir1N0kpr6 — Jayhawks In The NBA (@NBA_Jayhawks) 25 октября 2018 г.

Кроме того, свой поединок в НБА за "Атланту" провел и центровой сборной Украины Алексей Лэнь. 25-летний уроженец Антрацита Лэнь за 28 минут проведенных на площадке в победной игре против "Далласа" (111:104) набрал 7 очков. Наш соотечественник реализовал 2 из 7 двухочковых попыток и 1 из 3 трехочковых, собрал 7 подборов (3 из них в нападении), отдал 3 передачи и поставил 3 блок-шота. В пассиве Лэня 1 потеря и 4 фола.

Все результаты игрового дня:

Финикс – Лейкерс 113:131 (30:32, 24:44, 32:30, 27:25)

Атланта – Даллас 111:104 (22:42, 26:16, 32:29, 31:17)

Кливленд – Бруклин 86:102 (17:24, 28:21, 17:38, 24:19)

Майами – Нью-Йорк 110:87 (16:27, 31:18, 45:20, 18:22)

Торонто – Миннесота 112:105 (26:19, 31:29, 26:26, 29:31)

Чикаго – Шарлотт 112:110 (24:27, 30:26, 34:29, 24:28)

Хьюстон – Юта 89:100 (29:24, 15:28, 22:23, 23:25)

Сан-Антонио – Индиана 96:116 (22:28, 28:34, 21:26, 25:28)

Милуоки – Филадельфия 123:108 (22:34, 49:30, 21:17, 31:27)

Cакраменто – Мемфис 97:92 (19:28, 25:24, 27:19, 26:21)

Голден Стэйт – Вашингтон 144:122 (46:37, 34:34, 35:26, 29:25)

Напомним, что официальный дебют Михайлюка состоялся 23 октября в матче против "Сан-Антонио Сперс".