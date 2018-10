Украинец Михайлюк набрал первые очки в НБА

Воспитанник баскетбольной школы "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк набрал свои первые очки в официальном матче за "Лос-Анджелес Лейкерс" в американском чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) .

Защитник сборной Украины внес свой вклад в победу над "Финиксом" - 131:113. Украинский защитник провел на площадке 22 минуты, за которые набрал 4 очка. Свят забросил один из двух трехочковых и один из двух штрафных. Также в активе Михайлюка 2 передачи и 2 перехвата.

Svi Mykhailiuk’s first career bucket in the NBA! pic.twitter.com/3Ir1N0kpr6