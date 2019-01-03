Украинец Лэнь установил рекорд в матче НБА

Центровой сборной Украины и клуба "Атланта Хокс" Алексей Лэнь стал самым результативным игроком в составе "Хокс" в матче регулярного чемпионата НБА против "Вашингтон Уизардс".

Украинец провел на площадке 27 минут 26 секунд. За это время Лэнь набрал 24 очка, сделал 11 подборов и 3 блок-шота. К сожалению, результативные действия нашего баскетболиста не помогли "Хокс" победить. "Вашингтон" дома одолел "Атланту" 114:98.

Алексей Лэнь

Отметим, что это личный рекорд результативности украинца в составе "Хокс" и третий показатель за время выступлений в НБА. Ранее ему удавалось набрать больше в матчах за "Финикс" против "Орландо" ( 31 очко) и "Голден Стэйт" ( 26 очков).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский центровой Алексей Лэнь уверен, что сборная Украины по баскетболу способна достичь больших успехов на международной арене. 25-летний уроженец Антрацита пообещал отдать команде все силы.