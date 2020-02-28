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28 февраля • обновлено в 10:00
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Украинец Лэнь провел яркий матч за новую команду НБА

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Украинский баскетболист "Сакраменто" Алексей Лэнь оформил первый дабл-дабл в третьем матче за новую команду, но это не помогло ей довести поединок НБА против "Оклахомы" до победы – 108:112.

Наш соотечественник провел на площадке 21 минуту, набрав 11 очков (4/7 двухочковых, 3/3 штрафных), 11 подборов и 1 блок-шот при 1 потере и 3 персональных замечаниях.

Алексей Лэнь

Алексей Лэнь

"Сакраменто" занимает 12-е место в Западной конференции с 24 победами и 34 поражениями и отстает от зоны плей-офф на четыре матча.

“Оклахома-Сити” – “Сакраменто” 112:108 (25:27, 25:34, 31:21, 31:26)

“Оклахома-Сити”: Галлинари (24), Гилджес-Александер (20), Пол (17 + 7 передач), Адамс (15 + 7 подборов), Дорт (6) – старт; Шредер (13 + 7 передач), Ноэл (10 + 7 подборов), Надер (7), Фергюсон (0), Диалло (0).

“Сакраменто”: Барнс (21), Джайлз (19 + 8 подборов), Бьелица (18 + 9 подборов), Богданович (11), Джозеф (6 + 11 передач) – старт; Хилд (15), Лень (11 + 11 подборов), Бэйзмор (7), Феррелл (0), Джеймс (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, в дебютном поединке за "Сакраменто" Алексей Лэнь помог своей команде одержать победу над "Клипперс".

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Читайте все новости по теме "НБА" на OBOZREVATEL.

Тема
НБА
Персона
Алексей Лэнь
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