Лучший! Украинец Лэнь провел результативный матч в НБА

Украинский баскетболист "Атланты" Алексей Лэнь провел один из лучших матчей сезона НБА, но не сумел помочь своей команде одолеть "Бруклин" – 118:130.

Наш центровой вышел со скамейки запасных и сыграл 17 минут, за которые набрал 18 очков (второй показатель в регулярном чемпионате), попав в кольцо в 9 случаях из 13. Также на его счету 7 подборов, 3 ассиста, 2 перехвата и 1 блок. Стоит отметить, что у Лэня лучший показатель "+/-" в команде: во время его пребывания на площадке "Атланта" набрала на 18 очков больше, чем "Бруклин".

Алексей Лэнь и Торин Принс

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, Святослав Михайлюк вышел в старте "Детройта" на матч против "Милуоки", но проявить себя не сумел. За 28 минут игрового времени он реализовал два 3-очковых, набрав 6 очков и сделав 3 ассиста. Его команда проиграла со счетом 127:103.

"Детройт" – "Милуоки" 103:127 (24:22, 24:37, 24:33, 31:35)

"Детройт": Драммонд (23 + 14 подборов), Гриффин (16 + 10 подборов), Снелл (7), Михайлюк (6), Браун (0) – старт; Мэйкер (5), Вуд (7), Моррис (5), Думбуя (0), Роуз (14), Фрэйзер (0), Гэллоуэй (20).

"Милуоки": Адетокумбо (35 + 9 подборов), Миддлтон (17 + 8 подборов), Бледсоу (13), Мэттьюз (8), Лопес (5) - старт; Уилсон (6), Ильясова (10), Лопес (10), Хилл (3), ДиВинчензо (6), Коннотон (5), Корвер (9).

"Атланта" – "Бруклин" 118:130 (26:22, 21:34, 35:35, 36:39)

"Атланта": Янг (39 + 10 передач – 6 потерь), Реддиш (25), Джонс (20 + 8 подборов), Паркер (10), Бембри (2) – старт; Фернанду (0), Лень (18 + 7 подборов), Гудвин (0), Хертер (0), Картер (2), Тернер (2), Уоллес (0).

"Бруклин": Темпл (27), Динуидди (24 – 7 потерь), Принс (23), Аллен (20 + 13 подборов), Харрис (13) – старт; Джордан (4 + 9 подборов), Муса (5), Шамперт (2), Нваба (5), Пинсон (7).

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк побил свой личный рекорд результативности в матче против "Кливленда".

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