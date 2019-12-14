Украинец Лэнь провел отличный матч в НБА

Украинский баскетболист "Атланты" Алексей Лэнь провел результативный матч в регулярном чемпионате НБА. В выездном поединке с "Индианой" Алекс набрал 11 очков.

Тем не менее, его команда все равно проиграла – 100:110.

Украинец не вышел в старте, но показал достойную результативность. Центровой сборной Украины отыграл 21 минуту, за которые набрал 11 очков (4/8 двухочковых, 0/1 трехочковвых, 3/4 штрафных). Также наш соотечественник собрал 13 подборов и отдал 2 передачи, при этом один раз нарушив правила.

"Атланта" находится на 14-м месте турнирной таблицы Восточной конференции.

"Атланта" – "Индиана" 100:110 (22:29, 26:34, 35:23, 17:24)

"Атланта": Янг (23 + 7 подборов + 8 передач), Хантер (21), Паркер (20), Джонс (9), Хертер (5 + 7 подборов) - старт; Реддиш (4), Лэнь (11 + 13 подборов), Картер (0), Крэбб (7)

"Индиана": Брогдон (19 + 8 подборов + 12 передач), Уоррен (18), Сабонис (12 + 14 подборов - 6 потерь), Тернер (11), Лэмб (11) - старт; Лиф (0), Холидэй (2), МакДермотт (16), Битадзе (0), Холидэй (13), МакКоннелл (8)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Лэнь провел драматичный матч в НБА – его команда во втором овертайме уступила "Майами".

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!