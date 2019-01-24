Украинец Лэнь провел отличный матч в НБА

Центровой сборной Украины и клуба "Атланта Хокс" Алексей Лэнь помог своей команде одержать разгромную победу в матче регулярного чемпионата НБА против "Чикаго Буллз" - 121:101.

Баскетболисты "Хокс" в первой четверти буквально смяли соперника, сделав ощутимый задел для общей победы - 42:25, а затем спокойно довели игру до конечного итога.

Алексей Лэнь

Алексей Лэнь провел на площадке 22 минуты и за это время успел набрать 14 очков, сделать 10 подборов и одну передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь провел потрясающий матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В игре против "Оклахомы" (142:126) Алекс набрал 24 очка.

За 31 минуту, проведенную на площадке, игрок сборной Украины реализовал 8 из 10 двухочковых, 1 из 4 трехочковых и забросил 5/6 штрафных. На счету украинского баскетболиста – 11 подборов, из которых 4 – в нападении, а также 3 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота.

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