Украинец Лэнь провел блестящий поединок в НБА

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь провел классный поединок регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В игре против "Сакраменто" наш баскетболист набрал 13 очков.

Алексей Лэнь

За 18 минут проведенных на площадке игрок сборной Украины реализовал 5 из 6 двухочковых и забросил 1 из 4 трехочковых.

На счету украинского баскетболиста 3 подбора, из которых 1 – в нападении. Кроме того, центровой отметился двумя потерями и четырьмя фолами.

Сакраменто – Атланта 135:113 (32:31, 35:22, 38:27, 30:33)

С: Хилд (18), Бьелица (12 + 8 подборов), Фокс (9 + 7 передач), Коули-Стайн (9), Шамперт (7) - старт; Бэгли (17 + 12 подборов), Лабиссьер (0), Джайлс (20 + 7 подборов), Джексон (6), Куфос (6), Мэйсон (4), Феррелл (11), Богданович (16 + 7 передач)

А: Янг (23 + 8 передач - 5 потерь), Коллинс (14 + 7 подборов), Бембри (11), Хуэртер (11), Дедмон (5 + 9 подборов) - старт; Спеллман (3), Картер (0), Принс (11), Лэнь (13), Лин (11), Хэмилтон (0), Бэйзмор (9), Андерсон (2)

Новости Украинец Михайлюк провел результативный матч в НБА

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь провел отличный матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В игре против "Клипперс" наш баскетболист набрал 19 очков.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!