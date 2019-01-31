Украинец Лэнь провел блестящий поединок в НБА

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь провел классный поединок регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В игре против "Сакраменто" наш баскетболист набрал 13 очков.
Алексей Лэнь
За 18 минут проведенных на площадке игрок сборной Украины реализовал 5 из 6 двухочковых и забросил 1 из 4 трехочковых.
На счету украинского баскетболиста 3 подбора, из которых 1 – в нападении. Кроме того, центровой отметился двумя потерями и четырьмя фолами.
Сакраменто – Атланта 135:113 (32:31, 35:22, 38:27, 30:33)
С: Хилд (18), Бьелица (12 + 8 подборов), Фокс (9 + 7 передач), Коули-Стайн (9), Шамперт (7) - старт; Бэгли (17 + 12 подборов), Лабиссьер (0), Джайлс (20 + 7 подборов), Джексон (6), Куфос (6), Мэйсон (4), Феррелл (11), Богданович (16 + 7 передач)
А: Янг (23 + 8 передач - 5 потерь), Коллинс (14 + 7 подборов), Бембри (11), Хуэртер (11), Дедмон (5 + 9 подборов) - старт; Спеллман (3), Картер (0), Принс (11), Лэнь (13), Лин (11), Хэмилтон (0), Бэйзмор (9), Андерсон (2)
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь провел отличный матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В игре против "Клипперс" наш баскетболист набрал 19 очков.
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