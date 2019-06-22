Украина возглавила группу на Европейских играх в баскетболе 3х3

Вторая мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 одержала вторую победу в групповом раунде II Европейских игр в Минске. Команда Тимура Арабаджи с счетом 21:16 победила команду Италии.

Украинская сборная продемонстрировала лучшую реализацию бросков с игры, забросив 6 из 15 двухочковых (40%) и 6 из 9 одноочковых (67%).

Наша команда, выиграв оба матча на старте турнира, возглавляет группу В. Свой заключительный матч группового раунда украинская сборная проведет против России сегодня, 22 июня, в 14:05 по киевскому времени.

Европейские игры. баскетбол 3х3

Групповой раунд. 2-й тур

Минск

Украина - Италия 21:16

Украина: Балабан 7, Липовцев 6, Кожемякин 4, Щепкин 4

Новости Украинки добыли красивую победу на старте Европейских игр в баскетболе 3х3

Напомним, что в первой для себя игре турнира наши ребята переиграли французов – 18:14.

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