Украина возглавила группу на Европейских играх в баскетболе 3х3

Вторая мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 одержала вторую победу в групповом раунде II Европейских игр в Минске. Команда Тимура Арабаджи с счетом 21:16 победила команду Италии.
Украинская сборная продемонстрировала лучшую реализацию бросков с игры, забросив 6 из 15 двухочковых (40%) и 6 из 9 одноочковых (67%).
Наша команда, выиграв оба матча на старте турнира, возглавляет группу В. Свой заключительный матч группового раунда украинская сборная проведет против России сегодня, 22 июня, в 14:05 по киевскому времени.
Европейские игры. баскетбол 3х3
Групповой раунд. 2-й тур
Минск
Украина - Италия 21:16
Украина: Балабан 7, Липовцев 6, Кожемякин 4, Щепкин 4
Напомним, что в первой для себя игре турнира наши ребята переиграли французов – 18:14.
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