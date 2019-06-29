Украина – Великобритания: онлайн-видеотрансляция матча женского Евробаскета-2019

На чемпионате Европы по баскетболу в воскресенье, 30 июня, женская сборная Украины проведет решающий для себя матч группового этапа.

Подопечные Горана Бошковича сразятся с Великобританией в поединке, в котором "желто-синих" устроит только победа. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Великобритания. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

женская сборная Украины по баскетболу FIBA

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Поддержать украинских девушек можно будет у экранов телевизоров и электронных девайсов.

Прямую трансляцию из столицы Латвии проведет телеканал XSPORT, где показ будет сопровождать аналитическая студия.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Фаворитами игры считаются британки. Ставки на победу наших соперниц в основное время принимаются с коэффициентом 1,67.

Ничья оценивается котировкой 14,00. А показатели на успех украинской сборной достигают уровня 2,27.

женская сборная Украины по баскетболу FIBA

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Арина Белоцерковская, Влада Волошина, Вита Горобец, Виктория Кондусь, Олеся Малашенко, Людмила Науменко, Анна Ольховик, Александра Радулович, Таисия Удоденко, Мириам Уро-Ниле, Алина Ягупова, Ольга Яцковец.

Великобритания: Молли Кэмбэл, Шериден Грин, Шантель Хэнди, Дженис Монакана, Карли Самуэльсон, Хелен Симпсон, Стефани Коллинз, Джорджия Джонс, Джоана Лидхэм-Уорнер, Рэйчел Вандервал, Ханна Шоу, Теми Фагбенле.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Олеся Малашенко, форвард сборной Украины:

– Нам сейчас все равно, со второго или третьего места проходить дальше. Мы ни в коем случае не опустили руки. Ведь мы приехали играть за свою страну. Но так получается, что уже на втором чемпионате Европы что-то не складывается и сложно это объяснить. Может, это от огромного желания победить. Уверяю вас, мы будем сражаться до последнего, а там уже как получится.

женская сборная Украины по баскетболу FIBA

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова установила впечатляющий рекорд на Евробаскете-2019.

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