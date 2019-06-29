Украина – Великобритания: онлайн-видеотрансляция матча женского Евробаскета-2019

На чемпионате Европы по баскетболу в воскресенье, 30 июня, женская сборная Украины проведет решающий для себя матч группового этапа.
Подопечные Горана Бошковича сразятся с Великобританией в поединке, в котором "желто-синих" устроит только победа. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Великобритания. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.
женская сборная Украины по баскетболу
FIBA
ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Поддержать украинских девушек можно будет у экранов телевизоров и электронных девайсов.
Прямую трансляцию из столицы Латвии проведет телеканал XSPORT, где показ будет сопровождать аналитическая студия.
ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Фаворитами игры считаются британки. Ставки на победу наших соперниц в основное время принимаются с коэффициентом 1,67.
Ничья оценивается котировкой 14,00. А показатели на успех украинской сборной достигают уровня 2,27.
женская сборная Украины по баскетболу
FIBA
СОСТАВЫ КОМАНД
Украина: Арина Белоцерковская, Влада Волошина, Вита Горобец, Виктория Кондусь, Олеся Малашенко, Людмила Науменко, Анна Ольховик, Александра Радулович, Таисия Удоденко, Мириам Уро-Ниле, Алина Ягупова, Ольга Яцковец.
Великобритания: Молли Кэмбэл, Шериден Грин, Шантель Хэнди, Дженис Монакана, Карли Самуэльсон, Хелен Симпсон, Стефани Коллинз, Джорджия Джонс, Джоана Лидхэм-Уорнер, Рэйчел Вандервал, Ханна Шоу, Теми Фагбенле.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Олеся Малашенко, форвард сборной Украины:
– Нам сейчас все равно, со второго или третьего места проходить дальше. Мы ни в коем случае не опустили руки. Ведь мы приехали играть за свою страну. Но так получается, что уже на втором чемпионате Европы что-то не складывается и сложно это объяснить. Может, это от огромного желания победить. Уверяю вас, мы будем сражаться до последнего, а там уже как получится.
женская сборная Украины по баскетболу
FIBA
ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ
Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова установила впечатляющий рекорд на Евробаскете-2019.
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