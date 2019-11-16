Украина – Португалия: онлайн видео-трансляция матча отбора Евробаскета-2021

В Харькове 17 ноября женская сборная Украины по баскетболу проведет второй матч отбора на чемпионат Европы 2021 года.

"Желто-синие" на паркете Дворца спорта "Локомотив" сразятся с лидером отборочной группы командой Португалии. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Португалия. Начало – в 18:00.

FIBA

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

Поддержать сборную Украины в первой для нее домашней игре отбора на континентальное первенство можно будет не только на трибунах, но и у экранов телевизоров и девайсов

Прямую трансляцию из Харькова проведет телеканал XSPORT. Кроме того, поединок можно будет увидеть на официальном сайте Федерации баскетбола Украины, а также на YouTube-канале Международной федерации баскетбола.

FPB сборная Португалии по баскетболу

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Вита Горобец, Елизавета Митина, Юлия Мусиенко, Владислава Волошина, Виктория Кондусь, Ольга Сивакова, Алина Ягупова, Людмила Науменко, Ольга Яцковец, Кристина Филевич, Мириам Уро-Ниле, Вероника Любинец.

Португалия: Инес Виана, Марси Гонсалвеш, Мария Беттенкурт, Лавиниа да Силва, Жоана Соейро, София Силва, Лаура Феррейра, Анна Родригеш, Эмелия Феррейра, Катарина Матеуш, Мария Иванова-Костоурукова, Жозефин Фелипе.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Срджан Радулович, главный тренер сборной Украины:

– Сейчас пока очень мало информации о Португалии. Пока не могу рассказать об игре Португалии какие-то детали. Инна Кочубей сейчас с этим разбирается, завтра мы будем иметь уже больше информации. Будем готовиться к каждому сопернику. Обещаю, что борьба будет.

FPB сборная Португалии по баскетболу

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Украины Алина Ягупова стала лучшим бомбардиром первого тура отбора к Евробаскету-2021.

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