Украина – Португалия: онлайн видео-трансляция матча отбора Евробаскета-2021

В Харькове 17 ноября женская сборная Украины по баскетболу проведет второй матч отбора на чемпионат Европы 2021 года.
КУПИТЬ БИЛЕТЫ НА МАТЧ УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
"Желто-синие" на паркете Дворца спорта "Локомотив" сразятся с лидером отборочной группы командой Португалии. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Португалия. Начало – в 18:00.
FIBA
ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
Поддержать сборную Украины в первой для нее домашней игре отбора на континентальное первенство можно будет не только на трибунах, но и у экранов телевизоров и девайсов
Прямую трансляцию из Харькова проведет телеканал XSPORT. Кроме того, поединок можно будет увидеть на официальном сайте Федерации баскетбола Украины, а также на YouTube-канале Международной федерации баскетбола.
FPB
сборная Португалии по баскетболу
СОСТАВЫ КОМАНД
Украина: Вита Горобец, Елизавета Митина, Юлия Мусиенко, Владислава Волошина, Виктория Кондусь, Ольга Сивакова, Алина Ягупова, Людмила Науменко, Ольга Яцковец, Кристина Филевич, Мириам Уро-Ниле, Вероника Любинец.
Португалия: Инес Виана, Марси Гонсалвеш, Мария Беттенкурт, Лавиниа да Силва, Жоана Соейро, София Силва, Лаура Феррейра, Анна Родригеш, Эмелия Феррейра, Катарина Матеуш, Мария Иванова-Костоурукова, Жозефин Фелипе.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Срджан Радулович, главный тренер сборной Украины:
– Сейчас пока очень мало информации о Португалии. Пока не могу рассказать об игре Португалии какие-то детали. Инна Кочубей сейчас с этим разбирается, завтра мы будем иметь уже больше информации. Будем готовиться к каждому сопернику. Обещаю, что борьба будет.
FPB
сборная Португалии по баскетболу
ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ
Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Украины Алина Ягупова стала лучшим бомбардиром первого тура отбора к Евробаскету-2021.
О спорте и не только – в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме "Евробаскет-2021" на OBOZREVATEL.