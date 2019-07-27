Украина победила Беларусь в необычном баскетбольном матче

Национальная мужская сборная Украины по баскетболу в товарищеском матче в Минске победила команду Беларуси.

Первая из двух запланированных встреч прошла в необычном формате в пять четвертей и завершилась со счетом 122:112. В первых трех десятиминутках наши соперники лидировали в счете, однако в заключительных двух украинская команда сумела собраться и переломить ход поединка в свою пользу.

Напомним, что этот сбор отечественной команды является подготовительными к зимним матчам отбора на Евробаскет-2021. Первое из трех окон начнется 17 февраля и продлится неделю, следующие два пройдут 23 ноября и 1 декабря 2020 и 15 и 23 февраля 2021 годов.

Украинская сборная попала в группу F, где будет бороться за путевку на чемпионат Европы вместе с Австрией, Венгрией и хорошо знакомой Словенией.

Товарищеский матч

Минск

27 июля

Украина - Беларусь - 122:112 (19:27, 23:26, 25:27, 31:15, 24:17)

Как сообщал OBOZREVATEL, новый главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис анонсировал приглашение в состав команды иностранца.

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