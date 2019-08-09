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Тренер "Киев-Баскета" рассказал о значимости украинцев

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Главный тренер "Киев-Баскета" Айнарс Багатскис отметил важность для становления своей новой команды украинских игроков.

По мнению опытного специалиста, именно местные баскетболисты должны составлять костяк коллектива.

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Айнарс Багатскис

Айнарс Багатскис

БК "Киев-Баскет"

"Как я сейчас вижу, я бы хотел, чтобы стержень, костяк команды составляли местные ребята, украинцы. Те ребята, которые уже сыграли в Киеве прошлый сезон, – Сандул, Крутоус, Петров. Плюс, я хорошо знаю Тищенко, лучше узнал Кондракова. Мой опыт подсказывает мне – команда может хорошо играть тогда, когда хорошо играют местные ребята. Это я понял по тем лигам, где я работал, и когда сам еще играл", – цитирует Багатскиса пресс-служба столичного клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, Айнарс Багатскис провел первые тренировочные сборы с национальной командой Украины, которую возглавил нынешним летом, сменив на этом посту Евгения Мурзина.

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Персона
Айнарс Багатскис
Тег
Киев-Баскет
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