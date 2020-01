Трамп отреагировал на смерть Коби Брайанта

Президент США Дональд Трамп опустошен из-за смерти легендарного баскетболиста "Лейкерс" Коби Брайанта, который разбился на вертолете вместе с 13-летней дочерью Джианной Марией.

"Коби Брайант, несмотря на статус одного из лучших игроков в истории НБА, только начинал свой жизненный путь. Он очень любил свою семью и имел большие планы на будущее. Потеря его прекрасной дочери делает эту трагедию еще более опустошающей”, – написал Трамп на своей странице в Twitter.

.....Melania and I send our warmest condolences to Vanessa and the wonderful Bryant family. May God be with you all!