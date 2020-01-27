Главная Новости
27 января • обновлено в 12:11
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

Трамп отреагировал на смерть Коби Брайанта

1.2т
Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп опустошен из-за смерти легендарного баскетболиста "Лейкерс" Коби Брайанта, который разбился на вертолете вместе с 13-летней дочерью Джианной Марией.

"Коби Брайант, несмотря на статус одного из лучших игроков в истории НБА, только начинал свой жизненный путь. Он очень любил свою семью и имел большие планы на будущее. Потеря его прекрасной дочери делает эту трагедию еще более опустошающей”, – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Апостроф

Вместе с супругой Меланией он выразил соболезнования жене Брайанта Ванессе и всей его семье.

"Мелания и я выражаем глубочайшие соболезнования Ванессе и всей прекрасной семье Брайанта. Да прибудет с вами Господь!" – добавил Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, вертолет Коби Брайанта потерпел крушение накануне в Калифорнии. В катастрофе погибли все находившиеся на борту.

Позже было опубликовано видео падения воздушного судна. На кадрах видно, что вертолет упал с большой скоростью, а потом взорвался.

СМИ также опубликовали список погибших при катастрофе. Кроме того, стало известно, что перед падением вертолет кружил в воздухе около 15 минут, нарезав в общей сложности 10 кругов.

Напомним, Коби Брайант является легендой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), проведя 20 сезонов в составе одной команды – "Лос-Анджелес Лейкерс". Брайант пять раз становился чемпионом НБА, он набрал 33643 очков, и занимает первую строчку в истории "Лейкерс" по результативности.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Персоны
Дональд Трамп Коби Брайант
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги