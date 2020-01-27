Трамп отреагировал на смерть Коби Брайанта

Президент США Дональд Трамп опустошен из-за смерти легендарного баскетболиста "Лейкерс" Коби Брайанта, который разбился на вертолете вместе с 13-летней дочерью Джианной Марией.

"Коби Брайант, несмотря на статус одного из лучших игроков в истории НБА, только начинал свой жизненный путь. Он очень любил свою семью и имел большие планы на будущее. Потеря его прекрасной дочери делает эту трагедию еще более опустошающей”, – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп Апостроф

.....Melania and I send our warmest condolences to Vanessa and the wonderful Bryant family. May God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Вместе с супругой Меланией он выразил соболезнования жене Брайанта Ванессе и всей его семье.

"Мелания и я выражаем глубочайшие соболезнования Ванессе и всей прекрасной семье Брайанта. Да прибудет с вами Господь!" – добавил Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, вертолет Коби Брайанта потерпел крушение накануне в Калифорнии. В катастрофе погибли все находившиеся на борту.

Позже было опубликовано видео падения воздушного судна. На кадрах видно, что вертолет упал с большой скоростью, а потом взорвался.

Kobe Bryant

Gianna Bryant

John Altobelli- Father of Alyssa

Keri Altobelli- Mom of Alyssa

Alyssa Altobelli- Mamba Teammate

Christina Mauser- Coach

Sarah Chester- Mom of Payton

Payton Chester- Mamba Teammate

Ara Zobayan- Pilot



(CONFIRMED 9 Helicopter Crash Victims) #RestinPeace pic.twitter.com/6BOwkFFgeh — Dawn (@_dawnmontgomery) January 27, 2020

СМИ также опубликовали список погибших при катастрофе. Кроме того, стало известно, что перед падением вертолет кружил в воздухе около 15 минут, нарезав в общей сложности 10 кругов.

Напомним, Коби Брайант является легендой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), проведя 20 сезонов в составе одной команды – "Лос-Анджелес Лейкерс". Брайант пять раз становился чемпионом НБА, он набрал 33643 очков, и занимает первую строчку в истории "Лейкерс" по результативности.

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