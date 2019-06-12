Сын Коломойского станет игроком "Днепра"

Сын Игоря Коломойского Грегори Коломойский в ближайшем времени подпишет контракт с баскетбольным клубом "Днепра", сообщает "КП" со ссылкой на президента ФБУ Михаила Бродского.

В данный момент Грегори играет за "Маккаби" из Ришон ле-Циона. Как только команда окончит выступление в плей-офф чемпионата Израиля, трансфер будет оформлен официально.

Грегори Коломойский имеет гражданство Швейцарии. В этом сезоне он провел 4 минуты в двух матчах в составе команды университета Кливленда. За "Маккаби" он отыграл 14 минут в 4 встречах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что БК "Запорожье" в решающем пятом матче "малого финала" Суперлиги Пари-Матч обыграл "Днепр" и стал обладателем бронзовых наград чемпионата Украины по баскетболу.

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