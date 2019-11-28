Суперлига Пари-Матч: "Николаев" взял реванш у "Запорожья"

В Украине стартовала вторая половина регулярного чемпионата страны по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч. В дебютном матче второго круга МБК "Николаев" дома обыграл "Запорожье" - 96:81.

Команды провели взрывную первую четверть, отказавшись от позиционного нападения и сконцентрировавшись на быстрых атаках. У хозяев в нападении команду тянули защитники Петерсон и Луценко, а 4 из 9 точных трехочковых, два из которых в активе у Онуфриева, помогли "Николаеву" выиграть четверть 27:22. У "Запорожья" 13 очков уже в стартовые 10 минут матча набрал Рэндольф, однако поддержки в нападении от партнеров не получил.

Рисунок игры не изменился и во второй четверти, которую также выиграли хозяева. В составе "Николаева" продолжал брать на себя игру американский новичок, еще до большого перерыва выполнил 15 бросков с игры, набрав 19 очков. Именно взрывная игра в нападении от Петерсона помогла хозяевам получить 10 очков преимущества по итогам 20 минут игры.

В третьей четверти гостям удалось выключить Петерсона, однако преимущество в 10 очков николаевцы сохранили. Как оказалось, американец только взял паузу, чтобы провести очередной впечатляющий отрезок в решающей десятиминутке. В итоге защитник завершил матч с 37 набранными очками, что является повторением рекорда результативности текущего сезона. "Запорожье" так и не сумело вернуться в матч, позволив "Николаеву" в итоге одержать убедительную победу со счетом 96:81, и взять реванш за поражение в первом круге.

Лучшим игроком стал американский новичок "корабелов", который до 37 очков (12/18 двухочковых, 2/10 трехочковых, 7/9 штрафных), добавил 8 подборов, 5 передач и 5 перехватов при 2 потерях и 3 фолах, а его рейтинг эффективности составил 37 баллов.

МБК Николаев — БК Запорожье 96:81 (27:22, 23:18, 22:22, 24:19)

Николаев: Зотов (3 + 4 передачи + 4 потери), Питерсон (37 + 8 подборов + 5 передач), Луценко (20), Онуфриев (14 + 5 подборов), Бристол (0 + 6 подборов) — старт; Хохоник (4 + 3 передачи), Давидюк, Приймак (8 + 7 подборов), Адедиран (10 + 6 подборов).

Запорожье: Сталлворт (17 + 5 передач), Рэндольф (21 + 5 подборов), Мироненко (7), Шевченко (12 + 5 подборов), Симмонс (11 + 6 подборов + 4 потери + 3 блок-шота) — старт; Липовцев, Титов (10), Немцу, Михеев, Сандул (3 + 7 подборов).

"Николаев", который добыл свою третью победу в сезоне, свой следующий матч сыграет в субботу против "Прометея", а "Запорожье" будет играть уже 6 декабря дома против "Днепра".

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