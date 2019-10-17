Суперлига Пари-Матч: "Николаев" добыл первую победу в сезоне

Муниципальный баскетбольный клуб "Николаев" добыл первую победу в регулярном сезоне чемпионата Украины в Суперлиге Пари-Матч.

Команда Виталия Черния на домашнем паркете на последних секундах матча вырвала победу у новичков – Харьковских Соколов со счетом 74:73.

Корабелы с первых секунд игры определили свое преимущество выигранным спорным мячом, отскоком на чужом щите и эффектными тремя баллами от американца Давела. Соколы первые баллы сумели набрать лишь на третьей минуте игры со штрафной линии: дважды точным был Джамар.

После этого на пракети несколько минут команды вели равную борьбу, но уже во второй половине четверти николаевцы при родных трибунах сумели оформить рывок и повести в игре +8 после удачного среднего от Адедирана. Через минуту после удачного прохода от того же Адедирана разница в счете составила уже 10 баллов. Завершился стартовый отрезок со счетом 21:14.

Во второй четверти гости сумели достаточно быстро отыграться и уже на второй минуте счет сравнять: три подряд дальних забили Джексон и Бояркин.

Хозяева усилиями неутомимого капитана Онуфриева пытались снова уйти в отрыв, но харьковчане уже своих оппонентов не отпускали, хотя и сами переломить ход игры и выйти в лидеры также не могли. Первая половина игры завершилась при минимальном преимуществе команды Виталия Черния – 32:31.

Во второй половине матча корабли снова завладели инициативой и удалились в счете на расстояние десяти баллов: продолжал активно работать Адедиран, помогали опытному бигмены капитан и по совместительству лучший снайпер хозяев паркета Онуфриев. Однако, в последнем периоде Соколы снова подобрались вплотную.

Решался же матч на последних секундах игры: Николаев вошел в клатч-тайм имея преимущество в 1 балл за минуту до окончания игры, гости же на последних секундах в своих попытках были неточными.

74:73 – первая в сезоне победа для одноименной команды из Николаева.

МБК Николаев — Харьковские Соколы 74:73 (21:14, 11:17, 30:22, 12:20)

Николаев: Зотов (10 + 8 подборов + 11 передач), Луценко (15), Роби (6 + 4 подбора + 4 потери), Онуфриев (16 + 4 подбора), Бристол (8 + 7 подборов) — старт; Хохоник (2), Юрченко, Адедиран (8), Приймак (8 + 5 подборов).

Соколы: Джамар (4 + 5 подбора + 4 потери), Козлов, Жалис (10), Тарасенко (7 + 6 подборов), Тиг (15 + 6 подборов) — старт; Тихонов (2), Удоденко, Бояркин (17 + 4 подбора + 3 передачи), Джексон (18 + 7 подборов), Тищенко.

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