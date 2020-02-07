Лидер уложил на лопатки чемпиона: результаты Суперлиги Пари-Матч 7 февраля

Действующий чемпион Суперлиги Пари-Матч "Химик" проиграл лидеру регулярного чемпионата "Прометею" в центральной встрече 7 февраля.

Команда Виталия Степановского в супердраматичной борьбе оказалась слабее соперника – 87:76.

Команды не порадовали болельщиков результативным баскетболом. Однако напряжение на площадке в Каменском просто зашкаливало и не давало оторваться от хода игры.

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Прометей – Химик ФБУ

Старт встречи оказался за хозяевами, которые завладели небольшим преимуществом. Однако гости уже к концу первой четверти были впереди на три пункта.

"Химик" благодаря великолепной игре в подыгрыше партнерам Дениса Лукашова продолжал держать оппонента в двух-трех очках. В третьей 10-минутке чемпиону удалось даже оторваться на шесть пунктов, но "Прометей" спокойно сравнял счет,а перед решающей четвертью вел в два пункта.

В начале четвертой четверти хозяевам удался рывок 10:0, который и помог им добыть итоговую победу и укрепить лидерство в первенстве. Подопечные Карлиса Муйжниекса воспользовались своим преимуществом в скорости, дожав чемпиона.

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В другом матче БК "Запорожье" и БК "Одесса" устроили нереальную по драматизму зарубу.

Поединок регулярного чемпионата на паркете запорожцев завершился победой гостей – 82:96.

С первых секунд на паркете ситуация менялась то в одну, то в другую сторону. Гостям удалось оторваться на 8 очков к пятой минуте игры, но первая четверть завершилась лишь с одним пунктом преимущества "Одессы".

Одесса – Запорожье ФБУ

Вторая 10-минутка и вовсе завершилась с ничейным счетом 21:21. А после большого перерыва начались настоящие качели. При этом "Запорожье" под руководством Валерия Плеханова постоянно догоняли соперника. Перед решающей 10-минуткой счет был равен 69:69.

В начале четверти одесситам удался рывок 2:8, который и сдал плацдармом будущего успеха гостей. Игра "Запорожья" неожиданно развалилась, результатом чего стали всего 11 набранных очков и домашнее поражение.

В заключительном поединке игрового дня "Киев-Баскет" на своей площадке обыграл "Черкаськи Мавпы" – 95:87.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" вышел в плей-офф Кубка Европы ФИБИ и узнал соперника по четвертьфиналу турнира.

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