"Черкаськи Мавпы" проиграли "Днепру" в Суперлиге Пари-Матч

В чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч проходят очередные поединки регулярного сезона.

В стартовом матче игрового дня "Черкаськи Мавпы" дома проиграли "Днепру" - 86:101.

Равная первая половина встречи сменилась рывком "Днепра" в середине третьей четверти. Ударный отрезок от тройки Дугат-Террелл-Закурдаев, а также точные броски от Тимофеенко, позволили днепрянам за считанные минуты оторваться на 10-12 очков.

Дальше "Днепр", уверенно пользовавшийся нестабильной игрой "Мавп" в обороне, держал разницу и ни разу не позволил хозяевам приблизиться в счете даже на 10 очков. Штрафные Дугата, сыгравшего еще один сильный матч, довели разницу до 16 очков за 2:13 до конца основного времени. Но здесь нельзя не отметить Джареда Террелла, силовой игре которого хозяева так ничего противопоставить и не смогли.

Здесь своего гости не упустили и даже порадовали VIP-гостей матча точным трехочковым в исполнении Григория Коломойского.

После двух поражений подряд в гостях, "Днепр" наконец побеждает и удерживает лидерскую позицию в чемпионате, нанося "Мавпам" третье поражение в трех матчах сезона. Черкасчане пока пятые, но могут закончить субботу на шестом месте, если "Одесса" победит "Химик".

Как сообщал OBOZREVATEL, четверг, 17 января, "Днепр" в гостях проиграл столичному "Киев-Баскету" 92:97, а "Черкаськи Мавпы" разгромили "Харьковских Соколов" - 91:77.

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