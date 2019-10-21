Стартует четвертый сезон Киевской школьной баскетбольной лиги

Киевская Школьная Баскетбольная Лига объявила о старте четвертого сезона.

В первом сезоне 2016-2017 в КШБЛ участвовало 20 команд из 20 школ, в прошлом сезоне 2018-2019 привлекли 174 команды из 115 школ - такова основная статистика за три года.

Три года назад Юрий Колобов поддержал идею и стремление проведения качественного баскетбольного чемпионата для школьников Киева. Этот человек и его решения стали основой для создания проекта.

В первом чемпионате было всего 20 команд, для того чтобы провести соревнования, похожие на реальный правильный турнир, команды играли дома/на выезде объединившись в группы по территориальному принципу. Эти первые школы и преподаватели физкультуры первого сезона были основным локомотивом, который сдвинулся с места школьный баскетбол столицы.

Организаторы особенно отметили такие учебные заведения:

Оболоньский район - СШ № 232, СШ № 240

Шевченковский район - СШ № 1, СШ № 175

Святошинский район - СШ № 288, СШ № 185

Соломенский район - Технический Лицей КПИ, СШ № 48, СШ № 173

Голосеевский район - СШ № 92, СШ № 269, СШ № 286

Дарницкий район - Лицей "Наукова зміна", Киевская Инженерная Гимназия

Днепровский район - СШ № 31, СШ № 208, СШ № 307

Деснянский район - СШ № 275, СШ № 277, Лицей-Интернат № 18

Ни один человек, ни одна организация не прекратила поддерживать Киевскую Школьную баскетбольную лигу с момента ее основания. В этом году ведется работа с несколькими новыми спонсорами, которые уже с интересом смотрят на проект "КШБЛ".

Кроме того, в Лиге поблагодарили своих наиболее преданных партнеров:

АО "КБ" ГЛОБУС ", председатель Правления Банка Сергей Мамедов.

Группа AMG (Agro Marketing Group).

Компания Propecs - национальный лидер в области контроля вредителей на предприятиях пищевой отрасли. Соучредитель компании Антон Посунько.

Благотворительный Фонд "Добрые дела" директор Елена Ефремова.

Генеральный менеджер баскетбольного клуба "Монако" Монако / "AS Monaco" Алексей Ефимов.

Wilson - ООО "Премиум Спортс" - эксклюзивный официальный дистрибьютор TM Wilson в Украине.

INTERSPORT - сеть спортивных магазинов.

Президент Федерации баскетбола г.. Киева Максим Сергеев.

Спонсорами турнира выступили известные украинские баскетболисты Сергей Лищук и Сергей Гладырь. Они поддерживают детский и юношеский баскетбол Украины, но уже в своих родных городах. Сергей Лищук является президентом баскетбольного клуба "Ровно", а Сергей Гладырь помогает молодым ребятам баскетбольного клуба "Нико-Баскет" г. Николаев.

В новом сезоне Киевской Школьной Баскетбольной Лиги уже будут проводится отдельные турниры для мальчиков младшего и старшего возраста, а также и для девочек младшего и старшего возраста. И очень большая надежда, что в этом году будет преодолена планка 140-150 школ и 200 команд!

Новым партнером соревнований стал магазин спортивных товаров INTERSPORT, который приготовил приятные сюрпризы каждому юному участнику баскетбольных турниров Киевской Школьной Баскетбольной Лиги. То есть действительно никто не покинет баскетбольный зал школы без подарка.

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